День поэзии в «Тарханах» — 2019
Что смущает в истории с повышением стоимости проезда всех, но не УФАС?
В «Тарханах» пензенцы узнали Лермонтова с необычной стороны
Минстрой обозначил среднюю стоимость жилья в Пензе. Инфографика
Наши новости
Машины едут по тротуару. Появилось видео рухнувшего дерева на ул. Лермонтова
В Ульновке огонь уничтожил дом
В Кузнецке огонь уничтожил дом. ФОТО
Появились фото с места смертельного пожара в Сосновке
В СКР прокомментировали смерть мужчины в Сосновке
В Сосновке в огне погиб мужчина
Златогорский рассказал подробности пожара в Кузнецке
В МЧС прокомментировали пожар на кузнецком предприятии
В Кузнецке горит предприятие
Житель Пензы предупредил об открытом люке на дороге

Городищенский электрик получил смертельный удар током

9 июля в 13:04 488 просмотров

В Городищенском районе возбудили уголовное дело по факту смерти электрика во время выполнения работ на воздушной линии электропередач.

55-летний мужчина работал в ООО «Городищенское районное электротеплосетевое предприятие». Днем 29 июня на улице Красная Заря в городе Сурске он ремонтировал воздушную линию электропередач, которая идет от трансформаторной подстанции.

«В результате допущенных нарушений требований охраны труда и техники безопасности со стороны ответственных лиц данной организации потерпевший получил травмы головы, груди и живота, а также электротравму, отчего наступила его смерть», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и личности тех, кто нес ответственность за соблюдение требований охраны труда. Расследование продолжается.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/upload/site17/document_news/IMG-20190705-WA0000-418x320.jpg

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...