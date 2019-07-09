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В Пензенской области создадут два промышленных парка

9 июля в 13:28 414 просмотров

Министерство экономического развития РФ одобрило заявку Пензенской области на создание двух промышленных парков.

Как сообщает пресс-служба областного минэкономики, всего было подано 48 заявок от 25 регионов. По результатам экспертизы поддержку получили 17 проектов, в том числе — пензенский.

Планируется, что в области появятся два промпарка: «Союз» в Пензе и «Мастер» в Сердобске.

Специализация промышленного технопарка «Союз» — мебельное производство. Проектная стоимость составит более 673 млн рублей.

Запуск «Мастера» будет организован с помощью ПАО «КАМАЗ» на незадействованных площадях предприятия «Сердобский машиностроительный завод». На территории парка будет организовано промышленное производство металлоконструкций, стальных изделий, комплектующих для автомобилей. Стоимость проекта оценивается в 608 млн рублей, уточнили в минэкономики.


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