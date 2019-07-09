Российские студенты смогут работать в школе

Отмечается, что речь идет не только о студентах педагогических вузов — а обо всех студентах.

«Для нас это возможность действительно организовать процесс допуска студентов к работе в организациях общего и дополнительного образования. Очень важно, чтобы студенты старших курсов не только приходили на практику, но и начинали работать учителем. Не формально, не по принуждению или «разнарядке». Важно, чтобы в школу приходили те молодые люди, которые действительно к этому готовы. В то же время этот процесс должен быть нормирован», — рассказала заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина.

Сейчас, согласно действующим нормам, учить ребят в школе или детском саду могут только те, кто уже получил диплом. В итоге студенты могут попасть в школу и официально работать с детьми в рамках практики, которая длится несколько недель. Даже вести кружки и получать за это зарплату они сегодня не могут.