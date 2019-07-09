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Пара из Лопатинского района задолжала детям больше миллиона рублей

9 июля в 14:25 198 просмотров

На 31-летнего жителя Лопатинского района Пензенской области и его 40-летнюю возлюбленную возбудили уголовные дела за неуплату алиментов.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что у пары — два сына, воспитанием которых они не занимались. Родители должны были выплачивать ребятам алименты, но они этого не делали.

Ранее лопатинцы привлекались к административной и уголовной ответственностям за отказ от уплаты алиментов. Исправительные работы, которые им назначили, не выполнили. В службе занятости по вопросу трудоустройства не обращались, какую-либо добровольную материальную помощь детям не оказывали.

Всего один из родителей задолжал ребятам более 485 тысяч рублей, а другой — 650 тысяч рублей. В результате на них завели очередные уголовные дела. Расследование продолжается.


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