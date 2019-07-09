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Бастрыкин уволил сотрудницу пензенского следкома за улыбку?

9 июля в 14:37 782 просмотра
, что глава СКР Александр Бастрыкин якобы уволил улыбнувшуюся во время совещания женщину — сотрудницу пензенского управления Следственного комитета.

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В интернете обсуждается информация о том, что глава СКР Александр Бастрыкин якобы уволил улыбнувшуюся во время совещания женщину — сотрудницу пензенского управления Следственного комитета.

Как сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Baza, на совещании 26 июня Александр Бастрыкин поручил, чтобы к 2020 году в кадетском корпусе СКР половина учащихся была из подшефных комитету детдомов. По данным Telegram-канала, в этот момент пензячка улыбнулась, на что Бастрыкин сказал, что ей «не по пути» с ведомством, попросил уволиться и перейти «куда-нибудь в сельское хозяйство». Якобы в этот же день женщину уволили.

В СУ СКР по Пензенской области прокомментировали эту информацию РБК.

«Руководитель отдела кадров следственного управления СКР по Пензенской области уволилась с занимаемой должности в конце июня 2019 года по собственному желанию», — сказали в пресс-службе.

Фотография: https://sledcom.ru/press/events/item/1367648/

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