Доходы Пензы выросли на 85 млн

В бюджет Пензы с начала 2019 года поступило почти на 60 млн рублей налоговых доходов больше, чем за аналогичный период 2018-го. Неналоговые доходы выросли более чем на 25 млн.

«Темп роста налоговых доходов к соответствующему периоду 2018 года составил 103,4 процента», — сообщает пресс-служба мэрии.

Однако, как отметили участники совещания в горадминистрации 9 июля, есть отставание от плана — за счет налога на доходы физических лиц и арендной платы за земельные участки.

И.о. главы администрации города Сергей Волков поручил активнее вести работу в этом направлении.

«Выполняя задачу, поставленную главой администрации города Пензы Виктором Кувайцевым, нужно активнее заниматься формированием земельных участков, ставить их на кадастровый учет и выставлять на аукционы», — подчеркнул он.