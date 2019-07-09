Доходы Пензы выросли на 85 млн

«Темп роста налоговых доходов к соответствующему периоду 2018 года составил 103,4 процента», — сообщает пресс-служба мэрии.
Однако, как отметили участники совещания в горадминистрации 9 июля, есть отставание от плана — за счет налога на доходы физических лиц и арендной платы за земельные участки.
И.о. главы администрации города Сергей Волков поручил активнее вести работу в этом направлении.
«Выполняя задачу, поставленную главой администрации города Пензы Виктором Кувайцевым, нужно активнее заниматься формированием земельных участков, ставить их на кадастровый учет и выставлять на аукционы», — подчеркнул он.