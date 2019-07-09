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Доходы Пензы выросли на 85 млн

9 июля в 15:48 66 просмотров
, чем за аналогичный период 2018-го. Неналоговые доходы выросли более чем на 25 млн.

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В бюджет Пензы с начала 2019 года поступило почти на 60 млн рублей налоговых доходов больше, чем за аналогичный период 2018-го. Неналоговые доходы выросли более чем на 25 млн.

«Темп роста налоговых доходов к соответствующему периоду 2018 года составил 103,4 процента», — сообщает пресс-служба мэрии.

Однако, как отметили участники совещания в горадминистрации 9 июля, есть отставание от плана — за счет налога на доходы физических лиц и арендной платы за земельные участки.

И.о. главы администрации города Сергей Волков поручил активнее вести работу в этом направлении.

«Выполняя задачу, поставленную главой администрации города Пензы Виктором Кувайцевым, нужно активнее заниматься формированием земельных участков, ставить их на кадастровый учет и выставлять на аукционы», — подчеркнул он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_aktiviziruyu_rabotu_po_formirovaniyu_zemelnykh_uchastkov/

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