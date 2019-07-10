Доллар и евро подешевели к 10 июля

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,8699 руб. до 63,7660 руб., курс евро — с 71,7067 руб. до 71,4626 руб.
Золото будет стоить 2 845,37 рублей за грамм, серебро — 30,80, платина — 1 656,50, палладий — 3 185,89 руб./гр.
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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 10 июля.
По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,8699 руб. до 63,7660 руб., курс евро — с 71,7067 руб. до 71,4626 руб.
Золото будет стоить 2 845,37 рублей за грамм, серебро — 30,80, платина — 1 656,50, палладий — 3 185,89 руб./гр.
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