Белозерцев: Мы не должны уступать другим регионам по реализации нацпроектов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал региональные министерства и ведомства активнее работать с федеральным центром по реализации нацпроектов и стремиться опережать другие субъекты РФ.

Об этом он сказал 9 июля по итогам совещания в режиме видеоконференции, которое провел заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов. Темой обсуждения стали результаты мониторинга финансового обеспечения реализации нацпроектов на региональном уровне, также подводились промежуточные итоги проектов «Производительность труда и поддержка занятости населения» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Необходимо в течение недели завершить утверждение паспортов национальных проектов и обеспечить заключение контрактов по тем обязательствам, которые имеются в их рамках», — призвал Антон Силуанов.

Как сообщает пресс-центр правительства, Пензенская область обеспечила разработку 50 паспортов региональных проектов по 12 нацпроектам. В настоящее время в информационной системе «Электронный бюджет» утверждено 45 паспортов региональных проектов. Заключено контрактов на 4,3 млрд рублей.

«Надо активно работать, взаимодействовать с федеральными ведомствами, максимально использовать все возможности получения федеральной поддержки. С нас будут спрашивать по результатам, конечная цель — улучшение благосостояния граждан», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Разработанная региональным минпромом программа «Производительность труда и поддержка занятости Пензенской области на 2019 — 2024 гг.» в декабре прошлого года прошла конкурсный отбор в Минэкономразвития России, войдя в число 15 субъектов-победителей среди 39 участников. Это позволило Пензенской области уже с этого года начать участие в реализации нацпроекта, а не с 2021 года, как было запланировано ранее. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики должен быть обеспечен на уровне не ниже 5% в год с выходом на прирост 25% к 2024 году. Уже подписаны соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» между региональным минпромом и 14 предприятиями.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Пензенская область подала заявки на конкурс по распределению на 2020−2022 годы субсидий федерального бюджета по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям промышленных парков. На рассмотрении — документация на промпарки на базе Сердобского машиностроительного завода и в Пензе (специализация — мебельное производство). Финансирование проектов из федерального бюджета может составить в общей сложности около миллиарда рублей.

Заявки одобрены экспертной комиссией Минэкономразвития РФ, состоявшейся 8 июля. Сейчас решается вопрос о лимитах бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2021 год, отметили в пресс-центре.

«Нам удалось включить в конкурс не один, а два проекта, в то время как некоторые регионы опоздали. Мы не должны уступать ни одному из регионов по реализации национальных проектов. Нужно стремиться входить в число 10−20 лучших субъектов Российской Федерации», — призвал Иван Белозерцев.