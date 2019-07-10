«Мешок с картошкой». Бузову раскритиковали за спортивный образ

Ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» (16+), певица Ольга Бузова посоветовалась с поклонниками по поводу своего спортивного образа.

Фотографию в оригинальном спортивном костюме звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

«А вам нравится, когда я на спорте? Или больше, когда девочка-девочка?» — написала она под снимком.

Фоловеры не оценили порыв Ольги, они подчеркнули, что ей больше идут элегантные наряды, либо костюмы другого типажа. Подписчики посчитали, что так она похожа на кенгуру. «У одноклассника такой был, фу», «отстойный костюм, как в сарай собралась покрышки разгребать», «мешок с картошкой», «как кенгуру», — писали они.