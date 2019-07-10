В России будет упрощена процедура получения инвалидности

Гражданам России с ограниченными возможностями больше не нужно будет подтверждать инвалидность на бумажном носителе: справку для получения соцподдержки и госуслуг можно будет подавать в электронном виде.

Как сообщает «Российская газета», соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы в третьем чтении. Согласно документу, отвечать за предоставление указанных сведений будет Пенсионный фонд. Предполагается, что услуга будет осуществляться безвозмездно в электронной форме.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что изменения коснутся более 11 миллионов россиян.

«Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус бумажной справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации», — пояснил он.