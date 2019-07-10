«Русмолко» объявила о готовности к уборке семенных посевов озимой пшеницы

Компания «Русмолко», являющаяся одним из крупнейших производителей молока в стране , завершила подготовку к началу уборки семенных посевов озимой пшеницы. Предполагается, что объем производства семян 13 сортов пшеницы составит 7500 тонн, половину планируется реализовать производителям сельхозпродукции.

«Русмолко», в состав которой входит семеноводческое хозяйство в Башмаковском районе Пензенской области, продолжает развивать растениеводческое направление и объявляет о полной готовности к уборке семенных посевов озимой пшеницы.

Всего в 2020 году планируется продать аграриям 13 сортов озимой пшеницы объемом не менее 3,7 тыс. тонн семян. Эти сорта уже хорошо себя зарекомендовали: они отличаются высокой урожайностью и зимостойкостью, имеют разные сроки созревания и высокие хлебопекарные показатели.

У компании «Русмолко» есть все необходимые ресурсы для производства высококачественного семенного материала: работает современный завод, налажена логистика, имеются сушилки и склады для хранения готовой продукции. Производственные мощности семенного завода (около 10 тонн в час) позволяют производить семена по полному циклу технологических операций: очистка, калибровка, протравливание семян, инокуляция и упаковка. Процесс полностью компьютеризирован, предприятие оснащено самым современным европейским оборудованием и протравочной машиной порционного типа. Качество подготовки семенного материала контролируется лабораторными методами.

Семена можно использовать практически для любых почвенно-климатических условий и уровней интенсификации. Все сорта озимой пшеницы прошли изучение в коллекционных питомниках в течение двух лет — и на мелко-, и на крупноделяночных участках размером от 10−15 гектаров и более.

«Русмолко» сотрудничает по лицензионным соглашениям и с зарубежными партнерами — из Австрии, Франции, Польши, Канады, Германии и Беларуси. Ежегодно объемы реализованного семенного материала увеличиваются. За последние полгода продано более трех тысяч тонн семян — в четыре раза больше, чем в первый год запуска завода — в 2016-м.

Семенной материал поставляется не только пензенским хозяйствам, но и в другие регионы. Так, в 2018 г. 59% семян приобрели хозяйства Мордовии, Тамбовской области, Саратовской, Липецкой, Волгоградской, Белгородской и других областей.