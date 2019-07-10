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Пензенских водителей накажут за парковку на газоне (видео)

9 июля в 17:11 452 просмотра
, направленный на выявление нарушений, связанных с парковкой транспорта на газонах.

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В микрорайоне Стрела в Пензе прошел рейд, направленный на выявление нарушений, связанных с парковкой транспорта на газонах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятие прошло в связи с вступлением в законную силу закона, который запрещает оставлять автомобили на газонах, детских и спортивных площадках

Участники рейда сфотографировали автомобили, припаркованные на газонах и детских площадках, после уточнения информации об их владельцах будут составлены протоколы о нарушениях.

Напомним, за такую парковку грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей на граждан, на должностных лиц — от 1000 до 3000 рублей, на юридических лиц — от 5000 до 10000 рублей.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/razmeshchenie_transportnykh_sredstv_na_gazone_detskoy_ili_sportivnoy_ploshchadke_zapreshcheno_/

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