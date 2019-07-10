Пензенские школы вошли в план первоочередного подключения к интернету

Минкомсвязи отобрало 12 регионов страны, в которых будет проведено первоочередное подключение образовательных организаций к интернету. В их числе — Пензенская область.

Как сообщает ТАСС, работы проведут в рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика».

К 2024 году к интернету должны быть подключены все школы страны, но из-за большого объема было принято решение подключение проводить поэтапно.

«Первоочередное подключение образовательных организаций к сети интернет в 2019 году планируется провести в Республике Адыгея, Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Калмыкия, Архангельской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Пензенской, Псковской, Тверской, Томской областях», — цитирует ТАСС решение ведомства.

Подробнее о задачах, которые стоят перед Пензенской областью в рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика», можно прочитать здесь и здесь.