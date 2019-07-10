Ударила полицейского. Пензячка заплатит за пьяный дебош

Днем 8 мая участковый пришел по вызову в дом по улице Красной. Местные жители сообщили ему о том, что их соседи несколько дней устраивают вечеринки и сильно шумят, в том числе — ночью. Во время профилактической беседы с хозяевами «громкой» квартиры на лестничную площадку вышла пьяная гостья и, по сведениям пресс-службы регионального СУ СКР, совершила «мелкое хулиганство».

Участковый попытался задержать женщину, в это время она дважды ударила его по ногам, причинив легкие повреждения.

В результате пензячке назначили штраф — 40 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.