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В Пензе единороссы обсудили реализацию нацпроектов

9 июля в 17:44 322 просмотра
«Единая Россия» на территории региона.

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9 июля в Законодательном Собрании Пензенской области прошло заседание руководителей фракций партии «Единая Россия» на территории региона.

Заседание прошло под председательством руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадима Супикова.

«Сегодня население ждет от власти четких, согласованных действий по созданию условий для устойчивого экономического роста. Приоритетным направлением являются национальные проекты, которые позволяют улучшить жизнь людей в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье», — отметил он.

Секретарь Пензенского регионального отделения партии, председатель ЗакСобра Валерий Лидин также подчеркнул масштабность задач.

«Важность участия депутатского корпуса на всех этапах реализации национальных проектов возрастает. Как возрастает главное требование к работе депутата — его открытость и доступность для избирателей. Внимание и уважение к людям, живое общение с ними, решение насущных проблем — вот важнейшие критерии депутатской деятельности. Об этом нужно всегда помнить и строить на этом свою работу», — заключил он.

О ходе реализации национальных проектов в регионе сообщил начальник отдела проектной деятельности правительства Александр Абрашкин.

Из разработанных 50 паспортов региональных проектов по 12 направлениям на сегодняшний день в системе «Электронный бюджет» утверждено 45 региональных проектов. На реализацию мероприятий в 2019 году в консолидированном бюджете Пензенской области и за счет иных источников средств предусмотрено 10,2 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 5,5 млрд руб.

О ходе реализации каждого проекта можно узнать здесь.

Фотография: https://penza.er.ru/news/2019/7/9/v-penze-sostoyalos-zasedanie-soveta-rukovoditelej-frakcij-edinoj-rossii/

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