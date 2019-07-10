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В Пензе на заводе начали разбирать танк «Т-34» (видео)

9 июля в 19:54 344 просмотра
«Т-34», который почти 40 лет стоял возле краеведческого музея, доставили на литейно-механический завод. Там его рассчитывают, как минимум, завести, а как максимум, — сделать участником пензенского парада Победы 9 Мая. Военную технику до этого использовали только как декоративный элемент, участником марша она может стать впервые.

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Танк «Т-34», который почти 40 лет стоял возле краеведческого музея, доставили на литейно-механический завод. Там его рассчитывают, как минимум, завести, а как максимум, — сделать участником пензенского парада Победы 9 Мая. Военную технику до этого использовали только как декоративный элемент, участником марша она может стать впервые.

К легендарному «Т-34» снова подходят только в касках. Таковы требования безопасности литейно-механического завода. Там оружие Победы разберут по винтику. Каждое звено танка отправится для восстановления на профильное предприятие. После такого детального ремонта «Т-34» соберут снова и попробуют завести. Пока же самый знаменитый российский танк штурмовала армия пензенских журналистов.

«На сегодняшний день очень много проблем. В первую очередь, — отсутствие конструкторской документации и мелкие детали, которые долгое время находятся в машине, они подверглись коррозии и не подлежат восстановлению, то есть придется искать чертежи и по ним работать», — сказал директор по специальному производству литейно-механического завода Пензы Александр Демкин.

Инженеры не исключают, что отдельные детали придется выплавить снова на месте в цехах пензенских заводов или делать специальный заказ Министерству обороны. А вот что не вызвало никаких сомнений в исправности, так это пушка. «Мирной» в свое время, в отличие от большинства оружия, ее так и не сделали, поэтому стрелять из нее, говорят специалисты, можно хоть сейчас. Люку повезло меньше, чтобы открыть его, рабочим пришлось ломать замок. Заварены и другие детали.

Пензенский «Т-34» — это одна из последних моделей легендарного танка. Калибр — 85 миллиметров. Его начали выпускать в 44-м. В нем место для пятерых пассажиров: механика-водителя, командира танка, заряжающего, наводчика и стрелка-радиста. Однако в башне, самой опасной для бойца части, ехали лишь три человека. Все как в песне военных лет про трех танкистов.

Насколько сильно отразились почти 40 лет, которые «Т-34» простаивал у краеведческого музея памятником, инженерам только предстоит оценить. В 81-м году, когда его довезли в Пензу, он уже был в потрепанном состоянии, но к постаменту добрался своим ходом. Теперь его снова рассчитывают поставить на колеса, чтобы 9 Мая 2020 года он смог проехать на параде Победы в Пензе, сообщает телеканал «Экспресс».


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