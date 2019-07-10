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На создание комфортной среды в Пензенской области выделили 484 млн руб (видео)

9 июля в 19:59 260 просмотров
«Создание комфортной городской среды». Все торги по объектам должны были завершиться до 1 июля. По графику идут Бековский, Башмаковский и Тамалинский районы, Пенза, Лунино и Нижний Ломов, однако есть и отстающие.

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В правительстве региона с представителями районов области обсудили темпы реализации национального проекта «Создание комфортной городской среды». Все торги по объектам должны были завершиться до 1 июля. По графику идут Бековский, Башмаковский и Тамалинский районы, Пенза, Лунино и Нижний Ломов, однако есть и отстающие.

Успеют ли все заявленные районы области стать комфортными? Темпы национального проекта «Создание комфортной городской среды» обсудили в правительстве региона. На видеосвязи — ответственные чиновники на местах. В списке отстающих — восемь районов. Для 12 объектов еще не определены подрядчики. В основном, конкурсные процедуры проходят повторно. Исключение — Шемышейский район: там аукцион назначен впервые.

«Нет никаких обоснованных причин, почему произошло затягивание. В реализации проекта принимают участие 38 муниципальных образований, в октябре предполагается работа по благоустройству 105 объектов — это 63 дворовых территории, 42 общественных пространства. Суммарно объем финансирования составляет 484 миллионов рублей», — рассказал заместитель начальника управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов.

Среди отрицательных примеров также Вадинский, Каменский, Мокшанский, Наровчатский и Никольский районы, Махалинский сельсовет. Представители последнего заявили, что торги проходят в третий раз, потому что якобы цена объекта была ниже рыночной, не заявился ни один подрядчик, во время второй конкурсной процедуры единственный претендент не сумел вовремя уладить проблемы с документами.

«Когда вы первый раз получили документацию экспертизы, надо было посмотреть, что соответствует рынку, а что нет. Кто все сделал, у них все в контрольных точках находится. Если кто-то не вовремя подал заявку, это не его вина, а ваша, потому что нужно работать с подрядчиком», — сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Крайняя дата, которую обозначили для отстающих районов — 1 октября. Вообще срок реализации национального проекта «Создание комфортной городской среды» рассчитан до 2024 года. За шесть лет в Пензенской области благоустроят, как минимум, 120 дворов и 204 общественных пространства, сообщает телеканал «Экспресс».


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