День поэзии в «Тарханах» — 2019
Что смущает в истории с повышением стоимости проезда всех, но не УФАС?
В «Тарханах» пензенцы узнали Лермонтова с необычной стороны
Минстрой обозначил среднюю стоимость жилья в Пензе. Инфографика
Наши новости
Минсельхоз РФ разработал законопроект об экологически чистой продукции
Диетологи рассказали о новом способе похудения
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
В России будет упрощена процедура получения инвалидности
Российские студенты смогут работать в школе
В российских магазинах начали делать скидки за использованную тару
Бизнесмены предложили меры для развития внутреннего туризма России
Россию могут возобновить продажу алкоэнергетиков
Эксперты объяснили снижение рождаемости
В России пройдет всероссийская диспансеризация населения

Российские ученые создали беспилотники для поиска наркотиков

10 июля в 11:30 278 просмотров
, которые способы обнаруживать спрятанные в городе наркотики. Система позволит регистрировать единичные молекулы запрещенных веществ в воздухе или на любой поверхности, сообщают «Известия».

" data-title="Российские ученые создали беспилотники для поиска наркотиков — Пенза-пресс, рунет за день">

Российские ученые создали беспилотники, которые способы обнаруживать спрятанные в городе наркотики. Система позволит регистрировать единичные молекулы запрещенных веществ в воздухе или на любой поверхности, сообщают «Известия».

Комплекс создали специалисты из ГК «Ростех» и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ». В основе его работы — сканирование местности безопасным для человека лазерным лучом и регистрация спектров рассеяния, характерных для наркотических веществ.

Сенсор можно настроить на поиск разных веществ. Он может найти только предполагаемое место закладки, а не сам наркотик. Однако если снабдить комплекс камерой, она будет фиксировать лицо человека, который делал закладку, если на его руках и одежде остались молекулы наркотика. Кроме того, на месте передачи наркотиков чаще всего остаются молекулы искомого вещества.

Глава Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин отметил, что новый метод имеет ряд преимуществ перед поиском наркотиков специально обученными собаками.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...