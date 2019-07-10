Российские ученые создали беспилотники для поиска наркотиков

Российские ученые создали беспилотники, которые способы обнаруживать спрятанные в городе наркотики. Система позволит регистрировать единичные молекулы запрещенных веществ в воздухе или на любой поверхности, сообщают «Известия».

Комплекс создали специалисты из ГК «Ростех» и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ». В основе его работы — сканирование местности безопасным для человека лазерным лучом и регистрация спектров рассеяния, характерных для наркотических веществ.

Сенсор можно настроить на поиск разных веществ. Он может найти только предполагаемое место закладки, а не сам наркотик. Однако если снабдить комплекс камерой, она будет фиксировать лицо человека, который делал закладку, если на его руках и одежде остались молекулы наркотика. Кроме того, на месте передачи наркотиков чаще всего остаются молекулы искомого вещества.

Глава Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин отметил, что новый метод имеет ряд преимуществ перед поиском наркотиков специально обученными собаками.