Двум кузнечанкам заплатят за смерть брата

Две жительницы города Кузнецка Пензенской области смогли взыскать компенсацию морального вреда с предприятия, в котором погиб их 53-летний брат.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре 2017 года слесарь во время гидравлических испытаний емкости получил травму головы из-за того, что сорвалась резьба металлической заглушки на предохранительном клапане сосуда, находившегося под давлением. Мужчина скончался в больнице.

В результате суд взыскал с руководителей предприятия в пользу каждой сестры погибшего компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей. Представитель организации пытался обжаловать решение, но ему не удалось это сделать.

Постановление вступило в законную силу.