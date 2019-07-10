Двум кузнечанкам заплатят за смерть брата

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре 2017 года слесарь во время гидравлических испытаний емкости получил травму головы из-за того, что сорвалась резьба металлической заглушки на предохранительном клапане сосуда, находившегося под давлением. Мужчина скончался в больнице.
В результате суд взыскал с руководителей предприятия в пользу каждой сестры погибшего компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей. Представитель организации пытался обжаловать решение, но ему не удалось это сделать.
Постановление вступило в законную силу.