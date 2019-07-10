ВТБ и «Термодом» заключили сделку c использованием эскроу счетов

ВТБ и ООО СЗ «ТермодомРиелт» (входит в строительный холдинг «Термодом») заключили кредитное соглашение с использованием новой схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ. Банк предоставляет группе 740 млн рублей на строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Город Спутник сроком до конца 2021 года.

«Мы рады видеть в числе своих новых клиентов одного их ведущих застройщиков Пензы — строительный холдинг «Термодом». ВТБ намерен и в дальнейшем развивать сотрудничество с предприятиями данной отрасли, поскольку регион имеет для этого большой потенциал. Мы одними из первых реализовали сделку с использованием нового механизма счетов эскроу, который значительно снижает риски граждан при инвестировании в возводящееся жилье», — сказал руководитель банка ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Использование счетов эскроу защищает физических лиц — участников долевого строительства: денежные средства перечисляются застройщику только тогда, когда объект фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае если дом не достроен в срок, средства возвращаются дольщикам.

«ВТБ — один из ключевых партнеров холдинга, с которым мы реализуем свой первый совместный проект с использованием схемы расчетов через счета эскроу. Наши клиенты уже по достоинству оценили новый механизм, который делает приобретение квартир еще более безопасным. Надеюсь, что так же высоко они оценят и сам строящийся объект в Спутнике», — отметил генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.