Мокшанский тепличный комплекс ждут модернизация и расширение

Как сообщает пресс-центр облправительства, в теплицах на территории в 12 гектаров выращивают розы и герберы. В 2017 году производство было модернизировано — заменили оборудование и посадочный материал. Продукцию производят по голландской технологии с использованием капельного полива и климат-контроля.

В настоящее время на предприятии трудятся более 200 человек. Цветы поставляют в Москву и Подмосковье, а также в Екатеринбург, Пермь, Ульяновск, Уфу, Казань, Воронеж, Самару, Вологду, Орел, Тверь, Курск, Рязань, Ростов и Санкт-Петербург. Годовой объем производства составляет около 150 млн рублей.

«Собственник мне пообещал, что теплицы будут восстановлены. Полтора года назад вы все поменяли, подняли производство. Приятно, что работу наших специалистов оценивают высоко, качество цветка — хорошее. Хочу поблагодарить собственника за то, что сохранили на рабочих местах грамотных, профессиональных людей. Буду просить инвестора о том, чтобы он и дальше строил теплицы в Пензенской области», — отметил Иван Белозерцев.

На протяжении ближайших пяти лет комплекс будут модернизировать, предполагается расширить его более чем на восемь гектаров, построить новые теплицы, установить системы отопления и орошения, закупить холодильное оборудование.

Инвестор также модернизировал в прошлом году теплицы в Наровчатском районе площадью шесть гектаров, в планах — обновление теплиц в Спасском районе.