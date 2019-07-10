Экс-мэра Пензы Александра Калашникова поздравили с юбилеем

Как сообщает пресс-служба городской администрации, юбилей Александр Серафимович отметил 8 июля. Ему вручили поздравительный адрес от имени главы администрации Пензы Виктора Кувайцева и главы города Николая Тактарова.

«Вы по праву занимаете особое место в истории города Пензы и носите звание его Почетного гражданина. За двенадцать лет на посту главы администрации Пензы Вы внесли огромный вклад в последовательное становление и развитие нашего города — появились современные жилые кварталы, социально-культурные объекты. Ваша жизнь и самоотверженная любовь к Пензе — достойный пример для всех нас», — говорится в тексте поздравления.

Имениннику подарили цветы и сувенир.