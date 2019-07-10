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Экс-мэра Пензы Александра Калашникова поздравили с юбилеем

10 июля в 12:40 298 просмотров
, председателя общественного совета по вопросам ЖКХ и федерации футбола Александра Калашникова.

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Сотрудники администрации 10 июля поздравили с 70-летием экс-мэра, председателя общественного совета по вопросам ЖКХ и федерации футбола Александра Калашникова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, юбилей Александр Серафимович отметил 8 июля. Ему вручили поздравительный адрес от имени главы администрации Пензы Виктора Кувайцева и главы города Николая Тактарова.

«Вы по праву занимаете особое место в истории города Пензы и носите звание его Почетного гражданина. За двенадцать лет на посту главы администрации Пензы Вы внесли огромный вклад в последовательное становление и развитие нашего города — появились современные жилые кварталы, социально-культурные объекты. Ваша жизнь и самоотверженная любовь к Пензе — достойный пример для всех нас», — говорится в тексте поздравления.

Имениннику подарили цветы и сувенир.


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