Мокшанские конфеты экспортируют в пять зарубежных стран

Как сообщает пресс-центр облправительства, в настоящее время в райцентре выпускают около 50 наименований продукции, объем производства — более восьми тысяч тонн в год. В прошлом году при поддержке регионального минпрома на предприятие закупили вторую линию по производству молочных конфет. В 2019-м она вышла на производственную мощность до 30 тонн кондитерских изделий в сутки, было создано 70 рабочих мест.

Также в этом году приобрели линии по формовке шоколадных плиток и производству печенья. Их планируется запустить во втором полугодии 2020-го, будет создано около 50 рабочих мест.

Ожидается, что к концу этого года объем отгруженной продукции предприятия составит 115% к 2018-му (порядка 1 млрд рублей). Около 30% продукции экспортируют в Белоруссию, Казахстан, Китай, Литву, Латвию, а также в регионы России.

«За год с небольшим инвестор вложил около 300 миллионов рублей в расширение производства. Продукция — конкурентоспособная, хорошего качества. Растет спрос на нее в России и в странах СНГ, выполняется поставленная президентом задача по увеличению экспортной составляющей», — отметил глава региона.

В первом полугодии 2019-го численность сотрудников составила 215 человек, средняя зарплата на предприятии — около 25 тысяч рублей. В ближайшее время планируется трудоустроить еще 40 работников.

«Мы поможем решить эту проблему, подключим службу занятости», — сказал губернатор.