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Бизнесмен ответит за организацию азартных игр в Пензе

10 июля в 13:27 262 просмотра

В Пензе будут судить 33-летнего организатора азартных игр и его подельников.

По данным следствия, с июня 2017 года по июнь 2018-го мужчина организовал на территории Пензы азартные игры. Вместе с ним запрещенным бизнесом занимались еще трое мужчин.

Сообщники курировали вопросы приобретения автоматов, их поставкой, размещением и функционированием. Также они контролировали деньги, которые проигрывали клиенты. Всего они установили в нескольких кафе, барах, закусочных, автомойках и сто 24 игровых автомата. Организатор контролировал работу своих сотрудников, проводил инструктажи и распределял доходы.

Помимо этого, организатор скачал все программное обеспечение автоматов с интернета, нарушив тем самым авторские права иностранной компании. Своими действиями мужчина нанес ущерб авторам в 12 тысяч евро, что по официальному курсу Центробанка по состоянию на 26 июня 2018 года, составляло около 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

В результате деятельность бизнесменов прикрыли полицейские. Они изъяли автоматы. Сообщников будут судить.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1371743/

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