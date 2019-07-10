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В Сердобском районе создается промышленный парк «Мастер»

10 июля в 13:43 244 просмотра
постановление о создании в Пензенской области «Сердобкого промышленного парка «Мастер».

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Антикоррупционную экспертизу проходит постановление о создании в Пензенской области «Сердобкого промышленного парка «Мастер».

Он призван создать условия для повышения инвестиционной привлекательности региона, социально-экономическому развития субъекта. Как сообщил во время брифинга в ИА «Пенза-Пресс» первый зампред правительства Андрей Лузгин, технопарк разместится на неиспользуемых площадях машиностроительного завода. К их реконструкции намерены приступить в 2020 году, его площадь составит 45 тысяч кв. м. Для предпринимателей будут действовать льготы как для резидентов технопарка, так и для тех, кто работает на территории опережающего развития, статус которой получил Сердобск.

«Искренне надеемся, что технопарк в Сердобске станет привлекательной площадкой для малого бизнеса», — отметил Андрей Лузгин.

По его словам, также готовится реконструкция индустриального парка «Союз» в Терновке, рядом с технопарком «Рамеев». Там будет доступно более 30 тысяч кв. м. для бизнеса.


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