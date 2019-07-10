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Диетологи рассказали о новом способе похудения

10 июля в 14:01 230 просмотров
, сообщает «Российская газета».

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Американские диетологи нашли новый способ эффективного похудения, сообщает «Российская газета».

Специалисты выяснили, что те, кто хотят избавиться от лишнего веса безопасно для здоровья, должны сделать акцент не на потере жира, а на укреплении мышц.

«Есть масса преимуществ развития мышечной системы. Фактически, более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету. Также мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. В этом случае одно из многочисленных преимуществ мускул для здоровья заключается в том, что они «вытягивают» глюкозу из крови», — отмечают ученые.


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