Диетологи рассказали о новом способе похудения

Специалисты выяснили, что те, кто хотят избавиться от лишнего веса безопасно для здоровья, должны сделать акцент не на потере жира, а на укреплении мышц.

«Есть масса преимуществ развития мышечной системы. Фактически, более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету. Также мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. В этом случае одно из многочисленных преимуществ мускул для здоровья заключается в том, что они «вытягивают» глюкозу из крови», — отмечают ученые.