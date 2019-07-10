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Двое пензенских экс-заключенных могут получить срок за разбой

10 июля в 14:35 264 просмотра

В Пензенской области задержали двух подозреваемых в серии разбойных нападений.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 24 и 22-летние парни познакомились в колонии, где отбывали наказание. Освободившись, вместе работали на автомойке, после ее закрытия решили напасть на офис микрозаймов в Саратове.

Молодые люди распределили роли. Один из них зашел в офис с ножом и забрал у сотрудницы около 40 тысяч рублей. Сообщник ждал его в такси неподалеку. Вместе они отправились в Пензу.

На этом экс-заключенные не остановились. Они поехали в Кузнецк, где совершили подобное преступление. Там они похитили 18 тысяч рублей. Деньги молодые люди потратили на еду и алкоголь.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Молодым людям может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время их заключили под стражу.


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