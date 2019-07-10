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Губернатор поручил увеличить субсидии на льготный проезд

10 июля в 15:01 150 просмотров
, которая компенсирует разницу прежней и нынешней стоимости проезда для льготников из-за повышения стоимости билетов.

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В бюджете Пензы планируют заложить сумму, которая компенсирует разницу прежней и нынешней стоимости проезда для льготников из-за повышения стоимости билетов.

Это распоряжение губернатор Иван Белозерцев озвучил 10 июля.

В пресс-центре регионального правительства напомнили, что в Пензе для отдельных категорий граждан предоставляется льготный проезд на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. Они имеют фиксированную сумму — 320 рублей на 40 поездок.

«По обращениям жителей Пензы, решением Пензенской городской Думы утверждена двухтарифная система, позволяющая выбирать условия ежемесячной активации «Льготной транспортной карты жителя города Пензы»: 20 поездок за 160 рублей в месяц или 40 поездок за 320 рублей в месяц. Планируется, что эта возможность будет доступна для пользователей льготной транспортной карты с сентября 2019 года. За каждую совершенную поездку предприятию-перевозчику с транспортной карты гражданина, которому предоставлен льготный проезд, перечисляется 8 рублей. Оставшаяся сумма компенсируется за счет бюджета города Пензы. Также из муниципального бюджета перевозчикам полностью компенсируются недополученные доходы от перевозки граждан, которым предоставлен бесплатный проезд», — добавили в пресс-центре.


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