Губернатор поручил увеличить субсидии на льготный проезд

В бюджете Пензы планируют заложить сумму, которая компенсирует разницу прежней и нынешней стоимости проезда для льготников из-за повышения стоимости билетов.

Это распоряжение губернатор Иван Белозерцев озвучил 10 июля.

В пресс-центре регионального правительства напомнили, что в Пензе для отдельных категорий граждан предоставляется льготный проезд на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. Они имеют фиксированную сумму — 320 рублей на 40 поездок.

«По обращениям жителей Пензы, решением Пензенской городской Думы утверждена двухтарифная система, позволяющая выбирать условия ежемесячной активации «Льготной транспортной карты жителя города Пензы»: 20 поездок за 160 рублей в месяц или 40 поездок за 320 рублей в месяц. Планируется, что эта возможность будет доступна для пользователей льготной транспортной карты с сентября 2019 года. За каждую совершенную поездку предприятию-перевозчику с транспортной карты гражданина, которому предоставлен льготный проезд, перечисляется 8 рублей. Оставшаяся сумма компенсируется за счет бюджета города Пензы. Также из муниципального бюджета перевозчикам полностью компенсируются недополученные доходы от перевозки граждан, которым предоставлен бесплатный проезд», — добавили в пресс-центре.