В пензенскую детскую больницу купили новейшее оборудование на 600 тыс руб

В пензенской детской больнице к концу 2019 года завершится полное оснащение новым офтальмологическим оборудованием.

В отделение офтальмологии поступило диагностическое оборудование стоимостью почти 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что применение в работе специалистов-офтальмологов этого современного оборудования позволит значительно минимизировать сроки постановки диагноза юным пензенцам и назначить правильное лечение.

«За последний год мы получили достаточно много аппаратов офтальмологического профиля. Это, в основном, диагностическая линейка. До конца года мы закупим оборудование лечебного класса, что позволит полностью укомплектовать офтальмологическую службу», — пояснила главный врач Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Максим Баженов.

В бюджете Пензенской области предусмотрено 2 млн рублей на приобретение аппарата для стимуляции цилиарной мышцы, лазерного аппарата для лечения амблиопии, а также аппарата для лечения косоглазия.