Минсельхоз РФ разработал законопроект об экологически чистой продукции

Законопроект о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии, разработанный Мнсельхозом РФ, может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект направлен на решение проблемы фальсификации продуктов. Экологически чистыми будут считать товары, которые произведены по по современным агро- и промышленным технологиям с применением ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, пишет РИА Новости.

При ее производстве не должны применяться клонирование, методы генной инженерии, трансгенные организмы. Также нельзя использовать упаковку и тару, которая может привести к загрязнению экологически чистой продукции и окружающей среды.

Информацию потребители смогут получать из единого государственного реестра. Производители после проверки на соответствие требованиям получат возможность маркировать товары со словом «экологичный», словосочетаниями «экологически чистый», а также с помощью различных сокращений или производных слов.