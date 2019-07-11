День поэзии в «Тарханах» — 2019
Что смущает в истории с повышением стоимости проезда всех, но не УФАС?
Пензенцы получат билеты на турнир Gorilla Fighting Championship
Восточный колорит и европейская архитектура. Отзыв о путешествии в Казань
Наши новости
Двое пензенских экс-заключенных могут получить срок за разбой
Бизнесмен ответит за организацию азартных игр в Пензе
Ударила полицейского. Пензячка заплатит за пьяный дебош
Принял за незнакомца. Застолье пенсионеров закончилось убийством
В Пензе будут судить 21 подозреваемого в хищении 1,7 млрд руб
Самарский пенсионер пытался откупиться за пьяную езду в Пензенской области
Экс-работника правительства и директора МФЦ подозревают в краже 33 млн руб
Молодой зареченец сядет за смерть подруги
Черные лесорубы уничтожили в Кузнецком районе дорогостоящий дуб
В Шемышейском районе фиктивный работник устроил начальнику подставу

Экс-начальник пензенской администрации может сесть за взятку

10 июля в 16:31 486 просмотров

Бывшего начальника отдела управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы обвиняют во взятничестве.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с сентября по декабрь 2018 года учредитель организации, которая занимается мебелью, несколько раз просил мэрию о разрешении на ввод в эксплуатацию склада, который находится в Пензе. Его заявление отзывали из-за обнаруженных недостатков.

По версии следствия, в конце декабря начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы и главный специалист отдела при осмотре объекта снова выявили незначительное несоответствие проектной документации в связи с чем отложили решение о вводе в эксплуатацию.

26 декабря начальник отдела строительства встретился с юристом, который представлял интересы мебельной фирмы, и потребовал, чтобы предприниматель изготовил письменный стол и тумбу. Тот согласился. 27 декабря компания получила разрешение.

«В феврале 2019 года взятка в виде офисной мебели стоимостью чуть более 8000 рублей передана начальнику отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы», — добавили в пресс-службе.

Во время следствия экс-чиновник не признал свою вину. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1371803/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...