Работники станции скорой помощи высказались о повышении зарплаты

Сотрудники Пензенской областной станции скорой медицинской помощи начали получать дополнительные выплаты за стаж, сверхурочные и работу в неполном составе бригад.

Эти выплаты приостанавливали из-за изменения системы оплаты труда, но затем региональным минздравом была разработана «дорожная карта» по поэтапному повышению зарплаты.

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» связались с работниками «скорой», чтобы узнать, довольны ли они изменениями.

«Конечно же, я рада! Очень давно работаю на «скорой», мои «стажевые» вернулись. Значительная прибавка. Меня радуют положительные изменения», — сказала врач городской подстанции Татьяна Воронцова.

Анестезиолог-реаниматолог Василий Палин надеется, что увеличение заработной платы привлечет на станцию скорой помощи новые кадры, в особенности тех, кто будет работать, как и он, по этой дефицитной специальности.

«Очень доволен. Никогда в жизни не получал такой высокой заработной платы», — отметил Василий Палин.

К этому мнению присоединились медбрат и медсестра-анестезисты Максим Матвеев и Екатерина Федянина. По их словам, выплаты — заслуженное поощрение за многолетний труд и преданность сложной профессии: «На фоне таких повышений хочется работать больше. И на своей нелегкой работе стало возможным обеспечить достойную жизнь себе и детям!».

Напомним, по данным регионального минздрава, врач с опытом работы свыше семи лет получил доплату в 5826 рублей в расчете на ставку за фактически отработанное время. У среднего медицинского персонала со стажем более семи лет доплата — 4643 рубля. Водителям выплачены сверхурочные за второй квартал. Фельдшерам, работающим в составе неукомплектованных бригад, как и ранее, произведена выплата компенсаций за отсутствие второго медицинского работника — 100% от должностного оклада (14500 рублей).

Врач, отработавший на станции скорой помощи от пяти до семи лет, получит 10 августа (на втором этапе) выплату в размере 4005 рублей. Средний медперсонал с аналогичным опытом работы — 3192 рубля, водитель — 2553 рубля. Водитель автомобиля, имеющий опыт работы на скорой помощи более семи лет, получит доплату в 3714 рублей.