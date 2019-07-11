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«Идеальный пресс». Тина Канделаки рассказала свою историю похудения

10 июля в 17:19 170 просмотров

Телеведущая Тина Канделаки поделилась с подписчиками секретом своего похудения.

Видеозапись с тренировок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что долго и упорно добивалась своего результата.

«Среди моих подписчиков есть люди, которые, глядя на мои истории из спортзала, писали: «У вас не меняется фигура».

Хочу обратиться к тем, кто хочет изменить свою фигуру, но пока с этой задачей не справился. Ребята, не опускайте руки! Привести себя в порядок можно в любом возрасте. Нам, людям невысокого роста с плотной мышечной массой, добиться результата сложнее, но мы можем сделать это наверняка.

Мой нутрициолог говорит, что высоким людям тяжело бегать и выполнять ряд упражнений, а коренастым людям смоделировать фигуру легче», — написала Тина.

Поклонники пришли в восторг, некоторые из них отметили, что благодаря этому ролику они записались в зал, чтобы тоже привести фигуру в тонус. «Идеальный пресс», «просто офигенная», «тоже так хочу», «безумно красивая, естественная и спортивная», — писали они в комментариях.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/tina_kandelaki/

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