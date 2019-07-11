Пьяный пачелмец упал забравшись на грузовик

По данным следствия, ночью 7 июля пьяный работник без спецодежды и снаряжения заправлял водой емкости, которые находились в кузове КамАЗа, и упал с борта. Высота была около трех метров. В результате мужчина получил множество травм, расценивающихся как тяжкий вред здоровью.
В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что работник упал из-за нарушений требований охраны труда и техники безопасности со стороны руководителей организации.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.