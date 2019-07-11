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Пьяный пачелмец упал забравшись на грузовик

10 июля в 17:38 400 просмотров
, что 59-летний работник предприятия получил травму.

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В Пачелмском районе Пензенской области на руководство сельхозорганизации возбудили уголовное дело из-за того, что 59-летний работник предприятия получил травму.

По данным следствия, ночью 7 июля пьяный работник без спецодежды и снаряжения заправлял водой емкости, которые находились в кузове КамАЗа, и упал с борта. Высота была около трех метров. В результате мужчина получил множество травм, расценивающихся как тяжкий вред здоровью.

В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что работник упал из-за нарушений требований охраны труда и техники безопасности со стороны руководителей организации.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1371837/

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