Пензенцы получат билеты на турнир Gorilla Fighting Championship

В Городе Спутнике состоится турнир Gorilla Fighting Championship по смешанным единоборствам (ММА). У подписчиков группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» есть возможность получить билеты бесплатно.

Соревнования пройдут 28 июля на фонтанной площади. Бойцы выйдут в октагон для того, чтобы показать публике яркие и ожесточенные поединки. Настоящая феерия эмоций и мужского характера — в одном из самых красивых мест Города Спутник.

Чтобы стать обладателем билетов, необходимо быть подписчиком группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» и сделать репост записи себе на страницу.

Начало турнира — в 15.00. Возрастные ограничения на мероприятие — 18+. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 229−222.