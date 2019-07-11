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Пензенцы получат билеты на турнир Gorilla Fighting Championship

10 июля в 17:46 328 просмотров
(ММА). У подписчиков группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» есть возможность получить билеты бесплатно.

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В Городе Спутнике состоится турнир Gorilla Fighting Championship по смешанным единоборствам (ММА). У подписчиков группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» есть возможность получить билеты бесплатно.

Соревнования пройдут 28 июля на фонтанной площади. Бойцы выйдут в октагон для того, чтобы показать публике яркие и ожесточенные поединки. Настоящая феерия эмоций и мужского характера — в одном из самых красивых мест Города Спутник.

Чтобы стать обладателем билетов, необходимо быть подписчиком группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» и сделать репост записи себе на страницу.

Начало турнира — в 15.00. Возрастные ограничения на мероприятие — 18+. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 229−222.

Фотография: фото организаторов мероприятия

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