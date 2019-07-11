Пользователи обсуждают фото с сидящими детьми на памятнике воинам

В Сети пользователи обсуждают фото, которое, по словам автора поста, было сделано в городе Кузнецк Пензенской области. На снимке запечатлено, как подростки сидят на памятнике воинам Великой Отечественной войны.

По словам большинства комментаторов, такое поведение — кощунство и неуважение к подвигам тех, кто отдал жизнь за Победу.

«Когда я была в их возрасте, мы с только стояли рядом строго одетые и держа руку у головы в виде часовых, и никому в голову не приходило залезть и сесть. Это были нулевые годы. Похоже, воспитание сильно хромает в нашем новом десятилетии», — написала Кристина.

«Насколько я помню, раньше там сторож дежурил и гонял молодежь, чтоб не хулиганила, и патруль полиции часто захаживал, правда, это было в нулевых годах», — добавил Александр.

Пользователи отметили, что достойный пример должны показывать детям родители.