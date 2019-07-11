Юлия Еремина высказалась по поводу регулирования тарифов на маршрутах в Пензе

Начальник управления транспорта и связи города Пензы Юлия Еремина на своей странице в Facebook разместила пост о финансировании общественного транспорта.

«В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», перевозки делятся на два вида: регулярные перевозки по регулируемым тарифам и регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.

В соответствии с вышеуказанным законом, орган местного самоуправления принимает документ планирования, определяющий вид перевозок для каждого из маршрута. В настоящее время документом планирования регулярных перевозок города Пензы на 2019 год предусмотрено 59 маршрутов, шесть из которых отнесены к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам (троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9) и 53 маршрута — к регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам.

Приказом Минтранса от 08.12.2017 № 513 «О Порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», принята методика обоснования начальной (максимальной) цены контракта, которая является обязательной к исполнению при заключении муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулированным тарифам.

Согласно указанной методики, в расчетах участвуют не фактические, а нормативные затраты перевозчиков на данный вид работ, что значительно увеличивает нагрузку на бюджет муниципального образования, принявшего такое решение.

Данная методика утрачивает силу с 12 июля 2019 года. На смену приходит методика, утвержденная приказом Минтранса от 30.05.2019 № 158 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», которая также учитывает только нормативные затраты. В соответствии с предварительными расчетами, начальная (максимальная) цена контракта по одному маршруту регулярных перевозок города Пензы будет варьироваться от 50 до 120 млн руб. в год в зависимости от характеристик конкретного маршрута (протяженности, количества подвижного состава, утвержденного расписания, интервалов движения и пассажиропотока).

В связи с дефицитом бюджета города Пензы, а также непосильной стоимостью работ по регулированию тарифов по всем муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Пензы, принять такие обязательства муниципальное образование не имеет возможности.