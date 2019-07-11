Юлия Еремина высказалась по поводу регулирования тарифов на маршрутах в Пензе

«В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», перевозки делятся на два вида: регулярные перевозки по регулируемым тарифам и регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
В соответствии с вышеуказанным законом, орган местного самоуправления принимает документ планирования, определяющий вид перевозок для каждого из маршрута. В настоящее время документом планирования регулярных перевозок города Пензы на 2019 год предусмотрено 59 маршрутов, шесть из которых отнесены к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам (троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9) и 53 маршрута — к регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам.
Приказом Минтранса от 08.12.2017 № 513 «О Порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», принята методика обоснования начальной (максимальной) цены контракта, которая является обязательной к исполнению при заключении муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулированным тарифам.
Согласно указанной методики, в расчетах участвуют не фактические, а нормативные затраты перевозчиков на данный вид работ, что значительно увеличивает нагрузку на бюджет муниципального образования, принявшего такое решение.
Данная методика утрачивает силу с 12 июля 2019 года. На смену приходит методика, утвержденная приказом Минтранса от 30.05.2019 № 158 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», которая также учитывает только нормативные затраты. В соответствии с предварительными расчетами, начальная (максимальная) цена контракта по одному маршруту регулярных перевозок города Пензы будет варьироваться от 50 до 120 млн руб. в год в зависимости от характеристик конкретного маршрута (протяженности, количества подвижного состава, утвержденного расписания, интервалов движения и пассажиропотока).
В связи с дефицитом бюджета города Пензы, а также непосильной стоимостью работ по регулированию тарифов по всем муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Пензы, принять такие обязательства муниципальное образование не имеет возможности.
Выполнение указанных норм ставит под угрозу выполнения ряда прямых обязательств муниципального образования, а также строительства объектов социальной направленности (школ, детских садов и пристроив к ним), социальные выплаты незащищенным слоям населения, реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», приоритетного проекта «Формирования современной городской среды» и т. д.»