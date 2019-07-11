Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что автолюбитель самовольно обустроил парковку на улице Ладожской.

«Вдоль дома № 33 в 2018 году капитально отремонтировали проезжую часть и установили новые бордюры. Раньше на газоне вдоль дороги была стихийная парковка, теперь высокие бордюры не позволяют заехать на газон, но один автовладелец забетонировал небольшой подъем, чтобы парковаться. Прошу обратить на это внимание и обязать водителя устранить этот подъем и привести новую дорогу с бордюром в соответствующее состояние», — написал пензенец.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, за парковку на газоне автолюбителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей на граждан, на должностных лиц — от 1000 до 3000 рублей, на юридических лиц — от 5000 до 10000 рублей.