Зареченец погиб после застолья

49-летнего жителя города Заречного Пензенской области подозревают в том, что он до смерти избил нового знакомого.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 28 июня мужчина выпивал вместе со свой знакомой. Через некоторое время к дому пришли приятели женщины. Один из них зашел в квартиру. Хозяин жилища и 40-летний гость поссорились из-за того, что новый знакомый оскорбил владельца квартиры. Мужчина, набросился на оппонента и избил его. После компания продолжила выпивать.

Потерпевший остался ночевать у своего противника. Утром 29 июня хозяин квартиры и его знакомая обнаружили, что он скончался. Злоумышленник уехал в Пензу. Его задержали. Сейчас он находится под стражей.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.