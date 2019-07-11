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Зареченец погиб после застолья

11 июля в 13:16 310 просмотров
, что он до смерти избил нового знакомого.

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49-летнего жителя города Заречного Пензенской области подозревают в том, что он до смерти избил нового знакомого.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 28 июня мужчина выпивал вместе со свой знакомой. Через некоторое время к дому пришли приятели женщины. Один из них зашел в квартиру. Хозяин жилища и 40-летний гость поссорились из-за того, что новый знакомый оскорбил владельца квартиры. Мужчина, набросился на оппонента и избил его. После компания продолжила выпивать.

Потерпевший остался ночевать у своего противника. Утром 29 июня хозяин квартиры и его знакомая обнаружили, что он скончался. Злоумышленник уехал в Пензу. Его задержали. Сейчас он находится под стражей.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1372108/

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