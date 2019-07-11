«Молком» расширил линейку творожных муссов «Десертель»

ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» объявляет о расширении линейки продукции под брендом «Десертель». Теперь, помимо полюбившихся покупателям вишневых и грушевых десертов, появились еще два вкуса — шоколадный и ванильный.

Один из крупнейших переработчиков молока в Пензенском регионе (входит в группу компаний «Дамате») представил два новых десерта. Творожные муссы «Шоколадный» и «Ванильный» стали логичным продолжением линейки «Десертель», которая появилась на рынке чуть более трех месяцев назад. За это время потребители успели познакомиться с двухслойными муссами со вкусами «Вишня» и «Груша», а также приняли участие в рекламной акции, в рамках которой можно было получить в подарок фирменную десертную посуду.

Для новых продуктов используются современные высококачественные упаковочные материалы, что позволило значительно улучшить дизайн: упаковка приобрела новый, более глубокий оттенок цвета и глянцевый блеск. Обновления уже высоко оценили потребители.

Напомним, запуск линии по производству десертов состоялся в марте этого года, а в июне прошла первая рекламная кампания под девизом «Десертель — нежное искушение». Новые вкусы «Десертель» поддерживают тематику. Шоколад во все времена считался символом роскоши и удовольствия. То же можно сказать и о ванили, вкус и аромат которой ассоциируются, в основном, с десертами.

Все продукты «Молком» изготавливают в соответствии с концепцией «Чистая этикетка», что означает простой и понятный состав, содержащий исключительно натуральные ингредиенты. Новые продукты «Десертель» не стали исключением: для их изготовления используется натуральный свежий творог, который взбивают в нежнейший мусс при помощи специального аэрационного оборудования. Эту технологи широко используют в Европе, а в России она доступна лишь на нескольких предприятиях молочной промышленности, в числе которых — и ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

Все продукты марки «Десертель» уже можно приобрести в розничных магазинах и торговых сетях, а также в фирменных магазинах «Молком».