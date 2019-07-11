Жители Старой Каменки смогли отвоевать реку у завода

Жители Старой Каменки всерьез обеспокоились чистотой реки в своем селе. По их словам, местное производство сбрасывает в нее отходы. Управление Росприроднадзора по Пензенской области провело проверку.

Сообщение о том, что река в Старой Каменке стала очень грязной, появилось в соцсети. Местные жители считали, что причина — «сливы завода». ИА «Пенза-Пресс» направило запрос в региональное управление Росприроднадзора, чтобы сотрудники ведомства проверили, так ли это.

В ведомстве сообщили, что завод уже проверялся в этом году — с 17 января по 1 марта. Это был плановый рейд, и во время него нашлись «многочисленные нарушения природоохранного законодательства», за что были выписаны штрафы — 680 тысяч рублей на юридическое лицо, 98 тысяч — на должностное. Нанесенный водоему вред оценили в 40,37 тысяч рублей, их взыскали с предприятия.

В мае Росприроднадзор провел еще одну проверку, на этот раз внеочередную, по просьбам жителей села. Ведомство наложило еще штрафы — на 22 тысячи рублей.

25 июня завод предоставил в управление Росприроднадзора письмо, в котором сообщил о консервации сбросов в реку Каменку.