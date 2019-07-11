Как избежать взрыва аккумулятора смартфона? Советы от Роскачества

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, по каким причинам происходят возгорания и взрывы батарей у гаджетов и как этого избежать.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на центр, никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать. Все смартфоны имеют одинаковый тип энергоносителя — литий-ионный аккумулятор. Он отличается универсальностью, высокой плотностью энергии и неприхотливостью в обслуживании. Но при резком перепаде температуры батарея начинает вырабатывать газ, аккумулятор «надувается», и в редких случаях может возникнуть течь. Чрезмерный нагрев батареи могут спровоцировать удар или любое повреждение, и это повлечет взрыв.

Чтобы себя обезопасить, рекомендуется использовать фирменное зарядное устройство или блоки, сертифицированные производителем. Также нельзя допускать перегрев устройства: оставлять его под прямыми лучами солнца, класть под подушку. В процессе зарядки лучше не запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для гаджета процессы, что грозит двойным перегревом и сократит срок службы батарейки.