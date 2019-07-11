От заброшенного сквера в центре Пензы открестились все

В Пензе не могут найти хозяина сквера, который находится на пересечении ул. Карла Маркса и Красной — в историческом центре города.

С просьбой облагородить общественное пространство в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» обратился горожанин.

«Маленький скверик на углу ул. Красной и К. Маркса, как раз через дорогу от министерства культуры, было хорошим местечком, а теперь — совсем заброшенное. Хотя бы воду включали в фонтане летом, но туда никто не заглядывал давно. Мусор, тухлая вода, облезлые лавочки», — написал мужчина.

Информагентство направило запрос в горадминистрацию, чтобы там ответили, можно ли облагородить сквер. Однако там обращение перенаправили в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Пензы. Но и там открестились от этой территории.

Как следует из ответа ИФНС, участок площадью 6573 кв. м действительно закреплен на праве постоянного (бессрочного) пользования за инспекцией, поэтому ведомство участвует в расходах, связанных с обслуживанием и ремонтом территории. А вот фонтан и сквер, которые находятся в границах этого участка, на балансе не числятся.

«Следовательно, денежные средства на их содержание, ремонт и реставрацию ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы не вправе расходовать», — отмечается в документе.

Получается, сквер в историческом центре Пензы, который, как отметили в налоговой, «является излюбленным местом отдыха, а также является одной из важнейших составляющих системы благоустройства и озеленения центральной части города» ничей? Почему получилось так, что у земли вокруг есть хозяин, а у «излюбленного места» — нет?

Информагентство намерено направить еще один запрос в мэрию, чтобы там ответили на эти вопросы.