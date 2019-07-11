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В России водительские права переведут в электронный вид

11 июля в 15:20 218 просмотров
ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

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В России в будущем водительские права намерены сделать электронными. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Парламентарий пояснил, что в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» реализуют подпрограмму по цифровизации на транспорте. По его мнению, электронные права должны войти в нее. Отмечается, что такие удостоверения будут удобны для водителей.

Первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что во многих странах есть единая карта, которая является удостоверением личности, а также на нее занесены персональные данные. В рамках процесса цифровизации, как добавил депутат, должна появиться дорожная карта по созданию таких документов.


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