Онлайн-брифинг с министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским
Работники станции скорой помощи высказались о повышении зарплаты
Пензенцы получат билеты на турнир Gorilla Fighting Championship
Восточный колорит и европейская архитектура. Отзыв о путешествии в Казань
Наши новости
Зареченец погиб после застолья
Экс-начальник пензенской администрации может сесть за взятку
Двое пензенских экс-заключенных могут получить срок за разбой
Бизнесмен ответит за организацию азартных игр в Пензе
Ударила полицейского. Пензячка заплатит за пьяный дебош
Принял за незнакомца. Застолье пенсионеров закончилось убийством
В Пензе будут судить 21 подозреваемого в хищении 1,7 млрд руб
Самарский пенсионер пытался откупиться за пьяную езду в Пензенской области
Экс-работника правительства и директора МФЦ подозревают в краже 33 млн руб
Молодой зареченец сядет за смерть подруги

Тащил по дороге. Колышлейца будут судить за расправу над полицейским

11 июля в 15:57 310 просмотров

21-летнего жителя Колышлейского района Пензенской области обвиняют в нарушении правил дорожного движения и жестокую расправу над полицейским.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, днем 23 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что по дороге едет автомобиль ВАЗ-21093 под управлением пьяного водителя. Инспектор ДПС выехал на место и попытался остановить машину, но тот не тормозил.

Полицейскому все-таки удалось обогнать и остановить авто, однако при попытке поговорить, водитель резко поехал назад и сбил инспектора открытой дверью. После он повалил его и протащил несколько метров по дороге. Правоохранитель все-таки смог несколько раз выстрелить по колесам и задержать злоумышленника. Результаты алкотестера показали, что водитель был сильно пьян.

Во время следствия выяснилось, что автолюбитель в сентябре 2018 года уже был задержан за вождение без прав и отказ от медосвидетельствования на наличие алкоголя в организме. За это он провел 10 суток за решеткой.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...