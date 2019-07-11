Тащил по дороге. Колышлейца будут судить за расправу над полицейским

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, днем 23 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что по дороге едет автомобиль ВАЗ-21093 под управлением пьяного водителя. Инспектор ДПС выехал на место и попытался остановить машину, но тот не тормозил.

Полицейскому все-таки удалось обогнать и остановить авто, однако при попытке поговорить, водитель резко поехал назад и сбил инспектора открытой дверью. После он повалил его и протащил несколько метров по дороге. Правоохранитель все-таки смог несколько раз выстрелить по колесам и задержать злоумышленника. Результаты алкотестера показали, что водитель был сильно пьян.

Во время следствия выяснилось, что автолюбитель в сентябре 2018 года уже был задержан за вождение без прав и отказ от медосвидетельствования на наличие алкоголя в организме. За это он провел 10 суток за решеткой.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.