В Пензе белого медведя приучают чистить зубы. ФОТО

В пресс-службе зоопарка сообщили, что с животными ежедневно работают ветеринары. Они наблюдают за состоянием питомцев.

«Главным и любимым пациентом врачей является медведь по кличке Белый. Специалисты ежедневно следят за состоянием шерсти и кожных покровов животного. Регулярно хищник получает витамины и необходимые микроэлементы, ему ставят прививки от паразитов», — добавили специалисты.

Также раз в неделю хищник принимает душ из шланга.

«Эту процедуру он обожает. Видя сотрудника со шлангом, Белый радуется, словно ребенок, потому что знает, что сейчас ему будет свежо и приятно. Медвежий душ — ритуал особого ухода: полярному хищнику в воду, кроме профилактических средств от паразитов и водорослей, добавляют безопасный отбеливающий раствор, который сохраняет шерсть снежно-белой, не позволяя ей желтеть в нашем душном климате», — рассказали работники зоопарка.

Помимо этого, раз в год медведь проходит осмотр у стоматолога. 11 июля специалисты пытались приучить Белого к чистке зубов ультразвуковым скалером, который очищает эмаль от налета.