Онлайн-брифинг с министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским
Работники станции скорой помощи высказались о повышении зарплаты
Пензенцы получат билеты на турнир Gorilla Fighting Championship
Восточный колорит и европейская архитектура. Отзыв о путешествии в Казань
Наши новости
В мэрии назвали причину потопа на дороге в Арбеково
В мэрии Пензы назвали список маршрутов, тарифы на которых сделают регулируемыми
От заброшенного сквера в центре Пензы открестились все
Пензенцам выставляли двойные счета за вывоз мусора
Руководитель УФАС назвала предварительные причины роста цен на бензин в Пензе
Жители Старой Каменки смогли отвоевать реку у завода
В Пензе стало известно, кто получит гранты на реализацию социальных проектов
«Молком» расширил линейку творожных муссов «Десертель»
Пензенец изуродовал дорогу для парковки на газоне — очевидец
Председатель комитета СовФеда оценил благоустройство Пензы

В Пензе белого медведя приучают чистить зубы. ФОТО

11 июля в 16:36 210 просмотров

Сотрудники пензенского зоопарка рассказали о гигиенических процедурах белого медведя.

В пресс-службе зоопарка сообщили, что с животными ежедневно работают ветеринары. Они наблюдают за состоянием питомцев.

«Главным и любимым пациентом врачей является медведь по кличке Белый. Специалисты ежедневно следят за состоянием шерсти и кожных покровов животного. Регулярно хищник получает витамины и необходимые микроэлементы, ему ставят прививки от паразитов», — добавили специалисты.

Также раз в неделю хищник принимает душ из шланга.

«Эту процедуру он обожает. Видя сотрудника со шлангом, Белый радуется, словно ребенок, потому что знает, что сейчас ему будет свежо и приятно. Медвежий душ — ритуал особого ухода: полярному хищнику в воду, кроме профилактических средств от паразитов и водорослей, добавляют безопасный отбеливающий раствор, который сохраняет шерсть снежно-белой, не позволяя ей желтеть в нашем душном климате», — рассказали работники зоопарка.

Помимо этого, раз в год медведь проходит осмотр у стоматолога. 11 июля специалисты пытались приучить Белого к чистке зубов ультразвуковым скалером, который очищает эмаль от налета.

Фотография: скриншоты - http://www.zoo-penza.ru/news/zoopark/1018

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...