Российские полицейские будут служить на 5 лет дольше

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который повышает предельный возраст службы в МВД на пять лет, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что планку повысят в зависимости от звания сотрудника.

Те, кто имеет звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции, будут служить до 65 лет. Полковники — до 60 лет, майоры и подполковники — до 55.

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн уточнил, что на пенсию полицейские будут выходить как обычно.