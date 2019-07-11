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В мэрии назвали причину потопа на дороге в Арбеково

11 июля в 17:59 52 просмотра
, что все дело — в отсутствии ливневки, однако в администрации Пензы уверяют, что она там есть.

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На пересечении проспекта Строителей и ул. Лозицкой во время дождя дорога превращается в водоем. Горожане считают, что все дело — в отсутствии ливневки, однако в администрации Пензы уверяют, что она там есть.

По словам женщины, которая обратилась в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс», как только пройдет дождь, ехать по этому участку становится опасно.

«Как дождь, так потоп. Машины движутся на аварийках, некоторые глохнут прямо на дороге! Не видно дорожного покрытия, ям и кочек, вода заливает салоны автомобилей», — отметила она.

Свои слова пензячка подкрепила снимком, который сделала из салона машины после очередного дождя.

В мэрии ответили, что ливневка на это участке есть, просто в тот момент она была засорена.

«Во время прохождения обильных осадков с прилегающей территории был смыт мусор, который забил дождеприемные решетки ливневых колодцев и препятствовал их работе», — поясняется в документе за подписью вице-мэра Юрия Ильина.

После того, как ливневки очистили, вода с дороги ушла.


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