В мэрии назвали причину потопа на дороге в Арбеково

По словам женщины, которая обратилась в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс», как только пройдет дождь, ехать по этому участку становится опасно.
«Как дождь, так потоп. Машины движутся на аварийках, некоторые глохнут прямо на дороге! Не видно дорожного покрытия, ям и кочек, вода заливает салоны автомобилей», — отметила она.
Свои слова пензячка подкрепила снимком, который сделала из салона машины после очередного дождя.
В мэрии ответили, что ливневка на это участке есть, просто в тот момент она была засорена.
«Во время прохождения обильных осадков с прилегающей территории был смыт мусор, который забил дождеприемные решетки ливневых колодцев и препятствовал их работе», — поясняется в документе за подписью вице-мэра Юрия Ильина.
После того, как ливневки очистили, вода с дороги ушла.