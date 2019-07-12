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Жителям Нечаевки помогут восстановить водоснабжение (видео)

11 июля в 20:08 300 просмотров
, а также оценил меры социальной поддержки работников предприятия. Cоциальные проблемы глава региона обсудил с жителями на личном приеме. Среди вопросов, с которыми обратились люди — водоснабжение, дороги и ремонт школ.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел производство на сельхозпредприятии Мокшанского района, а также оценил меры социальной поддержки работников предприятия. Cоциальные проблемы глава региона обсудил с жителями на личном приеме. Среди вопросов, с которыми обратились люди — водоснабжение, дороги и ремонт школ.

От выращивания масленичных и кормовых культур до переработки лекарственных растений и разведения племенных овец. Сельскохозяйственное предприятие в Мокшанском районе оказалось в центре внимания губернатора. Комбайны, погрузчики, станок по производству бескаркасных амбаров — все это приобретено по областным программам поддержки. Один из главных вопросов в разгар лета — уборочная кампания.

На предприятии постоянно работают 69 человек, еще часть трудится сезонно. Это жители сел Царевщино, Муратовка и Засечное. Для своих работников сельхозпредприятие проводит обширную социальную политику. Одно из направлений — восстановление местного храма.

Жалобы местных жителей глава региона выслушал на личном приеме граждан. Многолетняя проблема села Нечаевка — отсутствие воды летом.

«С 2014 года эта проблема. Начинается летом. В 2019-м 32 дня при температуре почти в 40 градусов сидели без воды», — рассказала жительница села Нечаевка Мокшанского района Елена Ромашова.

Из 22 километров сетей в собственность муниципалитету передали восемь с половиной. Скважины и вовсе — бесхозные. Глава региона дал поручение перевести имущество полностью в муниципальную собственность.

«Должна быть еще одна резервная скважина. Делайте проектно-сметную документацию. Есть областная программа. В 2020 году выделю средства», — сказал глава региона.

Среди вопросов, с которыми жители Мокшанского района обратились в главе региона, — ремонт дорог, социальная поддержка детей-сирот и ремонт школ, сообщает телеканал «Экспресс».


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