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На проспекте Победы рухнуло дерево. ФОТО

12 июля в 09:20 112 просмотров
, что на проспекте Победы рядом с многоэтажкой упало дерево.

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Пензенец сообщил о том, что на проспекте Победы рядом с многоэтажкой упало дерево.

По его словам, это произошло рядом с домом № 12а.

«Хорошо, что никто не пострадал. Вроде бы», — отметил он.

Напомним, накануне, 11 июля, в Пензе был шквалистый ветер и ливень, вероятно, дерево не выдержало порывов и упало.


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