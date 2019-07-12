На проспекте Победы рухнуло дерево. ФОТО

Пензенец сообщил о том, что на проспекте Победы рядом с многоэтажкой упало дерево.

По его словам, это произошло рядом с домом № 12а.

«Хорошо, что никто не пострадал. Вроде бы», — отметил он.

Напомним, накануне, 11 июля, в Пензе был шквалистый ветер и ливень, вероятно, дерево не выдержало порывов и упало.